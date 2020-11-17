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17.11.2020 - 15:08 |

Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 YÖK üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK 2020-2021 eğitim öğretim dönemi üniversitelerin yüz yüze eğitim planı, binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileriyle bir süre uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 YÖK üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Yükseköğrenimde eğitim gören öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarih için gözlerini YÖK'e çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020-2021 Yükseköğretim akademik Yılı açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalar sonrası, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek tarih araştırılmaya başlanmıştı. Peki, üniversiteler açılıyor mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı önerisiyle, üniversitelerde yüz yüze eğitim bir süre daha askıya alınarak uzaktan eğitim sisteminin benimsenmesine yer verilmişti. Birçok üniversite ise derslerine online olarak devam etti. 

Sınıflarda eğitim görecekleri tarihi bekleyen öğrencilerin merak ettiği soruya yanıt ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim akademik Yılı açılış Töreni'nde; ''İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.'' ifadelerine yer vermişti. Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için net tarih verilmedi. 

 

 

 

 

    Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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