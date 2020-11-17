Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 YÖK üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Yükseköğrenimde eğitim gören öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarih için gözlerini YÖK'e çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020-2021 Yükseköğretim akademik Yılı açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalar sonrası, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek tarih araştırılmaya başlanmıştı. Peki, üniversiteler açılıyor mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı önerisiyle, üniversitelerde yüz yüze eğitim bir süre daha askıya alınarak uzaktan eğitim sisteminin benimsenmesine yer verilmişti. Birçok üniversite ise derslerine online olarak devam etti.

Sınıflarda eğitim görecekleri tarihi bekleyen öğrencilerin merak ettiği soruya yanıt ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim akademik Yılı açılış Töreni'nde; ''İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.'' ifadelerine yer vermişti. Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için net tarih verilmedi.