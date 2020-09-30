Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021'de üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin açılıp açılmayacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda üniversiteler online eğitime geçmişti. 2020-2021 döneminde de uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?
Eylül ayının son gününe gelindi ve ekim ayına girilmesine sadece saatler kaldı. Üniversitelerin ekim ayında açılıp açılmayacağı öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Koronavirüsten dolayı geçtiğimiz aylarda online eğitim yapılmıştı. Peki 2020-2021 döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? EKİM AYINDA AÇILACAK MI?
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "Üniversitelerin 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilir." şeklinde açıklamaları olduğu ile ilgili iddialar soyal medyaya yer aldı. Üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılmasına yönelik iddialar ile ilgili YÖK açıklama gerçekleştirdi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bu tür bir paylaşımda bulunmadığı belirtilirken, üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılacağı iddialarının doğru olmadığı açıklandı.