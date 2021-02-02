Üniversiteler Bahar döneminde açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam eden binlerce Üniversite öğrencisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlköğretim, Ortaokul ve Lise'lerde eğitim öğretimin başlayacağı tarihi köy okullarında 15 Şubat şehirlerde ise 8. ve 12. sınıflardan başlamak üzere 1 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitim başlayacağını açıkladı

Bu açıklamanın ardından Üniversite öğrencileri YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak olan açıklamaya gözünü dikti. Yekta Saraç yaptığı son açıklamasında Sağlık Bakanlığı verilerine ikinci dönem için ele alacağız bu görüşe göre Üniversitelerimize yönlendireceğiz açıklamasında bulunmuştu.

ÜNİVERSİTELER'DE EĞİTİME BAŞLANABİLMESİ İÇİN YÖK'TEN AŞI TALEBİ

“ Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek.