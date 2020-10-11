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11.10.2020 - 15:48 |

Ekim'de Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler'de yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gözü kulağı YÖK'te.. Bu yıl yüz yüze eğitim görüp görmeyeceğini araştıran üniversite öğrencileri oldukça sabırsız. Peki YÖK tarafından üniversitelerin eğitim şekline yönelik açıklama geldi mi?

Ekim'de Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler'de yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Tüm dünyada ve ülkemizde eğitime de büyük bir darbe vuran korona virüs salgını devam ediyor. Konuya ilişkin birbiri ardına açıklamalar yapan okullar, üniversite eğitimi hakkında nasıl kararlar aldı? Bu yıl üniversiteler açılacak mı merak konusu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN OLACAK?

Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

MEB tarafından yayımlanan duyuruda 12 Ekim Pazartesi günü okulların açılacağı belirtildi. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 12 Ekim tarihinde 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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