Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 - 2021 üniversiteler tatil mi?

Uzaktan eğitimle derslerine devam eden çeşitli üniversite öğrencilerinin aynı sıra bazıları da hala okula gitmeye devam ediyor. YÖK, okullarda yüz yüze eğitime geçiş ile alakalı olarak Sağlık Bakanlığı önerisine uyarak online eğitimi teklif etmişti. Koronavirüs nedeniyle sınıfları boşaltan üniversiteliler, okulları dolduracakları tarih için YÖK'den gelecek haberi bekliyor.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Koronavirüs etkisiyle yükseköğrenim öğrencileri de yüz yüze eğitime ara vermişti. Okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarihi bekleyen öğrenciler ''Üniversiteler tatil mi?'' sorgusu yapıyor. Milli eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 16 - 22 Kasım arası ara tatillerini tamamladı, ancak üniversite öğrencileri için şu an herhangi bir tatil söz konusu değil.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Ancak, ilk olarak MEB okullarıyla başlayan aşamalı yüz yüze eğitime geçiş, son dönemde artan koronavirüs vaka ve ölüm oranlarıyla yeniden askıya alındı. Bu nedenle hem MEB hem de YÖK'e bağlı okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime geçecekleri henüz bilinmiyor.