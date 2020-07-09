Üsküdar sahilde çekirdek çitleyene 61 lira ceza

Üsküdar Belediyesi, sınırları içerisindeki sahil hattı boyunca çekirdek yenmesini yasakladı. Kararı Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak” diyerek duyurdu. Sahil hattı boyunca çekirdek yiyenlere zabıta ekipleri Kabahatler Kanunu uyarınca 61 TL para cezası kesecek. Kesilen cezalar ise Üsküdar Belediyesi Sosyal Hizmetler biriminde engelliler için oluşturulan fona aktarılacak.



‘Destekliyoruz, doğru karar’



Salacak sahilde Kız Kulesi’nin karşısında bulunan büfenin işletmecisi İhsan Zeki Azaklı, “Biz bu yasağı saygı duyuyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Burada çay sevisi yapan arkadaşlar temizlemek zorunda kalıyordu, onlar için de eziyetti. Biz de bu yasak kapsamında kabuklu yemiş satmıyoruz. Gelenlere yere atmasındalar diye çöp poşeti veriyorduk ama yine de ister istemez yere atılıyordu” diye konuştu. Meryem Doğan ise kararın çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Özellikle parklarda da bu sorun var. Çekirdek kabukları çevreyi çok kirletiyor. Yazılan cezaların engelliler için kullanılması ayrıca güzel bir şey” dedi.



'Hiçbir projemiz bu kadar destek almadı'



Salacak sahilinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları söyledi:

“Bu kuralı akşamdan sabaha koymadık. Uzunca bir çalışmanın, araştırmanın, ikazın, tedbirin, önlemin bizi getirdiği nokta. Bu kuralı alırken de iki yıl boyunca Üsküdar sahil bandında vatandaşlarımızla bire bir görüştük. Sonuçta, ‘Başkanım, bu işi bu uygulamayla çözeriz’ diyenlerin oranı yüzde 92 oldu. Vatandaştan aldığımız bu destek önemli. Salacak sahili dünyanın en güzel sahili. Bu güzel sahil bandında insanlar tertemiz otursa çok daha doğru olmaz mı? Buraya dünyanın her yerinden insan geliyor. Biz örnek olması için bu çalışmayı dün itibariyle başlattık. Bizim hiçbir projemiz bu kadar destek almadı. Aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Bu sahil bandındaki büfeler de kabuklu yemiş satmayacak. Onlar da ‘Bu yasağa destek veriyoruz’ dedi.”



‘İnsan çekirdek çitlemek istiyor’



Kararı doğru bulmadığını söyleyen Serkan Salihoğlu ise “İnsanlar burada manzaraya karşı otururken muhakkak çekirdek çitlemek istiyor. Yasaklansa da doğru bulmuyorum. Bu bir zevk meselesi. Tabii çevreye de duyarlı olmak lazım. İnsanların daha dikkatli olması. Yazılan cezaların engelliler için kullanılması iyi bir şey. İnsanlarımızın duyarlı olması gerekiyor.”