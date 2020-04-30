MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üsküdar'da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü
ABONE OL
30.04.2020 - 10:51 | | DHA

Üsküdar'da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü

İstanbul Üsküdar’da oğul veren arılar mahallede paniğe neden oldu. Kovan sahibi ile arıcılıkla uğraşan bir kişi arıları, yeniden kovana koyunca mahalleli rahat bir nefes aldı.

Üsküdar'da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü

KOVANIN SAHİBİ ARILARI TOPLADI

Kartalbaba Caddesi üzerinde bir ağaca arılar oğul verdi. Arıları fark eden esnaf, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Yakın bir noktadaki kovana ait olduğu düşünülen arıların etrafta uçuşması, çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı. Çevredeki vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarını kapatarak, ekiplerin gelmesini bekledi. Yakın bir noktadan oğul veren bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arılar, caddede bir süre uçtuktan sonra bir ağaca kondu. Bir süre sonra cadde üzerine gelen kovan sahibi Mustafa Şanlı, kaçan arıları tekrar kovana koymaya çalıştı. Bir merdiven yardımıyla ağaca çıkan Şanlı ve arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ali Rıza Ayaz,  birlikte arıları önce peteğe topladılar. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 4 peteğe toplanan arılar kovana yerleştirildi. Özel başlığını giyen Mustafa Şanlı “Bu arılar bir şey yapmaz, adamına göre davranır. Fazla uzaklaşamamış. Bir çocuk büyüdü, evlendi başka bir ev kurar, ailesini kurar. Bu da aynısı." diye konuştu.

Arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ali Rıza Ayaz ise  "Bu mevsimde olabiliyor. Bu ağaca gelmiş, gezerler. Petekle alacağız arıları, panik yapacak bir şey yok" diye konuştu. Bölgeden uzaklaştırılan arılar sokaktan geçen ve çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

 

Avcılar'da mahalleli sokağa döküldüAvcılar’da bir apartman önüne arabayla gelen kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları bezlere sarılı uzun namlulu silahlar ile apartmana girdiler. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesiyle kaçan şahıslar mahalleliyi sokağa döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üsküdar'da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü

Üsküdar'da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

EBA - TRT canlı izle - 30 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı

EBA - TRT canlı izle - 30 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı

Sıradaki Haber