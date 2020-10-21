Usta gazeteci Coşkun’a veda

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun dün Ankara’da düzenlenen törenle memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Usta gazeteci Bekir Coşkun için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun ile kardeşi Haluk Coşkun, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce’nin yanısıra CHP’li vekiller, Bekir Coşkun’un mesai arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Şanlıurfa’ya gönderildi

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Kemal Kılıçdaroğlu, DSP lideri Aksakal, Muharrem İnce ve diğer partililerle saf tuttu.

Namazın ardından Coşkun’un eşi Andree Coşkun ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Alkışlarla cenaze aracına taşınan Bekir Coşkun’un cenazesi, ‘Uğurlar olsun’ sloganları eşliğinde toprağa verilmek üzere kara yoluyla memleketi Şanlıurfa’nın Tülmen köyüne götürüldü.

Cenaze töreninde zor anlar yaşayan Andree Coşkun, eşinin tabutuna çiçek bırakıp bir süre sarılarak ağladı. Andree Coşkun eşinin tabutunu da uzun süre taşıdı.

Gönüllere taht kurdu

1945 yılında dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankarada Yüksek Gazetecilik Okulundan mezun olarak 1974 yılında foto muhabiri olarak mesleğe başladı. Günaydın, Sabah, Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet gazetelerinde görev yapan Bekir Coşkun, son olarak Sözcü gazetesinde yazılarını kaleme alıyordu. Türkiye’nin en çok okunan ve sevilen yazarlarından biri olan Bekir Coşkun, dürüst kaleminin yanı sıra hümanist kişiliği, hayvan ve çevre dostu tutumuyla da okurlarının gönlünde taht kurdu. Gazetecilikte bir idol yaratan Bekir Coşkun’un ölümü sadece basın camiasında değil tüm ülkede büyük üzüntü yarattı.