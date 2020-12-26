Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

Aleyna Çakır’ın, Keçiören’de evde ölü bulunmasının ardından sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Uygun’un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül’de Keçiören’de dağlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Her iki ölümle ilgili soruşturmalar devam ederken, Uygun, önceki gün ‘Tiktok’ fenemoni Abdullah S.’nin yayınına bağlandı. Uygun’un, Abdullah S.’ye, Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili ‘adalet yerini bulacak’ yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu “Seni öldüreceğim” dediği iddia edildi. Hakkında ‘tehdit’ suçundan soruşturma başlatılan Uygun, Ankara Adliyesi’nde savcıya ifade verdi. Uygun, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.