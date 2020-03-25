Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi? EBA'da görülen konular sınavda olacak mı?

Öğrencilerin eğitiminin aksamaması için 1 haftalık tatilden sonra 23 Mart 2020 tarihinde corona virüsü önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitimde sınavların nasıl olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili detayları paylaştı. Peki uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil olacak mı?

UZAKTAN EĞİTİM KONULARI SINAVLARA DAHİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okullar açıkken işlenen konulardan sınav olacak" dedi.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk, Selçuk, sınavlar nasıl olacak? sorusuna şu şekilde cevap verdi;

Burada da ihtimaller var. Hemen, orta vadede uzun vadede açılacağı durumlar olabilir. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, bu küresel bir sorun. Biz çözüm makamıyız. Ne tür tedbirler almamız lazım? Modellemeler yapmak lazım.

Elbette bir sınav yapacağız. Sınıf geçme ile ilgili hukukçular çalışıyor. İkinci dönem ile ilgili duruma bakacağız. Birden bire bütün senaryoları açıklamak karmaşa yaratır.

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

EBA TV YAYIN AKIŞLARI NEREDE YER ALIYOR?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

FEC : 3/4