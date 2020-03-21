Uzaktan eğitim nasıl olacak? Online eğitim hangi kanalda, ne zaman? İşte sınıf sınıf ders saatleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime yönelik tüm merak edilenleri yanıtladı. 2019-2020 Eğitim dönemi, ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile devam edecek. 16-23 Mart 2020 tarihleri arasında yaşanan tatil sonrasında 23 Mart 2020 Pazartesi günü eğitim kaldığı yerden devam edecek. Okullara gidilmeden, televizyon kanallarında ve internet üzerinden uygulanacak olan derslerin saatleri ve konuları belirlendi. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda, yüzlerce insanın hazırlıklarını sürdürdüğüne vurgu yapan Selçuk, şunları söyledi: "Çeşitli dersler çekiliyor. Sadece dersler değil birtakım sanatsal, sportif çalışmalar, müzikle ilgili muhtevalar ve diğer dersler."

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK, HANGİ KANALDA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) nasıl giriş yapılacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bütün bunlarla ilgili, velilere yönelik mesela videolar ürettik. Bunları kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili olarak EBA'ya ya da televizyon kanalına adım adım nasıl girecek, nereden bulacak, bütün bunların çok kısa videoları var. Bunları hazırladık. Bunları yeni ilan ettiğimiz için yani 'Programla birlikte verelim hepsini paket olarak' böyle bir niyetimiz olduğu için, bunu yapıyoruz. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. TRT var, alt yapısı bizi çok rahatlattı ve birdenbire 6 kanal bulmak, birdenbire işte 10 tane stüdyo bulmak..."



Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgilerinin açıklanacağını aktaran Selçuk, bütün bilgilendirmeleri yapacaklarını bildirdi.



Ziya Selçuk, uzaktan eğitim verilecek kanalın adının "EBA TV" olduğunu, logosunun bulunduğunu ifade ederek, ilkokul, ortaokul ve lise gibi ayrımları içerdiğini söyledi.

ONLİNE EĞİTİM NE ZAMAN?

Uzaktan eğitim 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak. Peki hangi ders, saat kaçta yayınlanacak?

DERS SAATLERİ KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerini ve saatleri anlattı:

"İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda, yüzlerce insanın hazırlıklarını sürdürdüğüne vurgu yapan Selçuk, şunları söyledi: "Çeşitli dersler çekiliyor. Sadece dersler değil birtakım sanatsal, sportif çalışmalar, müzikle ilgili muhtevalar ve diğer dersler. İlkokul için hangi saatte, hangi dersler ne şekilde olacak bunu da burada açıklayayım. Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."

"Sanal sınıflar"

"Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar." diyen Selçuk, şu bilgileri verdi: "Sınav senesinde olan çocuklarımız için öğretmenleriyle aynı sınıfta etkileşimsel olarak dijital anlamda buluşabilecekleri sanal sınıflarımız var. Bu sınıfları onlar için öncelikli olarak kullanacağız. Bunların takvimi hangi ilde, ne zaman, hangi saatte açılacak hazır ve yayınlanacak. Bu televizyon listesinde olduğu gibi. Hangi konular olacak, sorularda azaltmak olacak mı? Biz ölçme değerlendirme uzmanlarımızla çalıştık. Bu sınavda sadece yüz yüze alınan eğitim ve konuların içeriğinden sınav yaparsak bunun avantajı, dezavantajı, riski nedir, tüm bunlara bir baktık. Ölçme değerlendirme açısından, ayırt edicilik gücü anlamında soruların belirlenmesi ve nasıl bir soru paketi olursa bu öğrencilerimizin başarısı konusunda sanki tam yıl eğitim görmüşler gibi olacak senaryodan farklı olmaz. Bunun da ölçümlerini yaptık, bitirdik."

Ücretsiz 8 GB internet

Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladıklarını, dünyada bunun da olmadığını vurgulayan Selçuk, "Bu tür imkanlarla internet desteği de veriyoruz. Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ile ilgili bazı sınırlılıklar var. Biz, şunu var sayamayız. Herkes, internet, telefon, bilgisayar bulsun diyemeyiz. Bu varsayımsal bir durum." ifadelerini kullandı.