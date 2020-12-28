Son dakika haberi! Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem okullar açılıyor mu?

MEB ve YÖK'e bağlı okullar uzun süredir online eğitim şeklinde ders veriyor. Koronavirüs salgınında yeni bir döneme girilirken yüz yüze eğitime geçilmesi salgın riskini arttıracağı için son toplantıda uzaktan eğitimin Ocak ayına kadar sürmesi kararlaştırılmıştı. 28 Aralık Kabine toplantısında ise yeni bir karar çıktı. Buna göre okullar açılıyor mu, ne zaman ve nasıl açılacak? İşte, ayrıntılar...

UZAKTAN EĞİTİM UZADI MI?

Yapılan son Kabine toplantısında eğitimin bir süre daha uzaktan yapılmasının uygun olacağına karar verilmişti. Ocak ayının başına kadar online eğitimin sürdürüleceğini ve ilerleyen zamanda koronavirüsün durumuna göre yeni kararların alınabileceği belirtilmişti.

28 Aralık'ta yapılan toplantı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.'' dedi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitimin 15 Şubat'a kadar ertelenmesi kararı ile ikinci dönemde okullarda eğitim başlayıp başlamayacağı da merak konusu oldu. Ancak ikinci döneme yönelik henüz bir uygulama bulunmuyor. Kovid-19 salgınının seyrine göre okullarda yüz yüze eğitimin durumu belli olacak.