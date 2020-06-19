LC Waikiki'nin sahiplerinden Vahap Küçük yaşamını yitirdi. Vahap Küçük'ün ölümü sevenlerini yasa boğarken bu acı haber sonrası 'Vahap Küçük kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' soruları sorulmaya başlandı.

VAHAP KÜÇÜK KİMDİR?

kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Vahap Küçük 1961 Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ticarete atıldı. 1990 yılında İstanbul’a yerleşti ve Tema Tekstil’in kurucu ortakları arasında yer aldı. Bu süre zarfında Marmara Üniversitesi Stratejik İşletmecilik Yönetimi ihtisas programını tamamladı. Tema Tekstil’de genel müdürlük görevini sekiz yıl sürdürdü. Bu dönemde LC Waikiki markasının dünyadaki tüm lisans hakları Tema Tekstil bünyesine geçti. 2003’ten itibaren Tema Mağazacılık’ın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Küçük, aynı zamanda ortaklarının tamamını Küçük ailesinin oluşturduğu Küçükler Holding’in kuruluşunu gerçekleştirdi. Bir dünya markası olma yolunda ilerleyen LC Waikiki’nin, 38 ülkede 859 mağazası bulunuyor.