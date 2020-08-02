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02.08.2020 - 15:19 | | DHA

Vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te sıkı denetim!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın coronavirüs vakalarının ve durumu ağır olan hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'teki sıklaştırılan denetimlerde, vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te sıkı denetim!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda günlük koronavirüs vakalarının ve ağır hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'te denetimler arttı. Polis ve zabıta ekipleri özellikle kentin kalabalık caddelerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için denetimler yapıyor. Kurallara uymayanlara ise ceza yazıyor. Ekipler toplu taşıma araçları ile insan yoğunluğunun fazla olduğu AVM ve market gibi alanlarda da denetimlerini sürdürüyor. Peş peşe gelen açıklamaların ardından tedirgin olan vatandaşlar ise artan denetimlerin de etkisi ile kurallara daha çok uymaya başladı.

Kentte, son günlerde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske taktığı, caddelerdeki yoğunluğun da azaldığı görüldü.

 

 

 

 

Suyun rengi ve kokusu değişince ortaya çıktı! Kurban atıkları dereye dökülmüşKocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde dün şebeke suyunun renginin değişmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı. Çalışmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanılan dereye kurban atıklarının döküldüğünü tespit etti. Gece boyunca derede yapılan temizleme çalışmasının ardından bugün, mahalleye temiz su iletilmeye başladı.
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