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11.11.2020 - 17:34 | | İHA

Vakaların arttığı belde 50 gün sonra yine karantinaya alındı!

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler kasabası koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine 50 gün aradan sonra ikinci defa karantinaya alındı. Beldede karantina süresi boyunca her evden bir kişinin sokağa çıkmasına izin verildi.

Vakaların arttığı belde 50 gün sonra yine karantinaya alındı!

3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı. Afyonkarahisar İl Hıfzıssıha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler beldesinin artan vakalar nedeniyle 50 gün aradan sonra tekrar karantinaya alınmasına karar verildi. Gece 23.59 itibari ile başlayacak karantinada beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Beldenin girişinde görev alan jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermeyecek. Gebeceler beldesinde sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförlerin de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı.

Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı beldede kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyeti de durduruldu. Ayrıca her evden bir kişinin zorunlu ihtiyaçları karşılamaları için sokağa çıkmasına izin verilecek.

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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