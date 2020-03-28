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28.03.2020 - 11:39 | | DHA

Valilikteki corona virüs önlemleri toplantısı sona erdi

İstanbul Valiliği'nde yapılan corona virüs önlemleri toplantısı sona erdi.

Valilikteki corona virüs önlemleri toplantısı sona erdi

Corona virüs başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık etti. Toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,  İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve diğer yetkililer de katıldı.

Basına kapalı olarak saat 09.00'da başlayan toplantı 2 saat sürdü. Toplantının ardından Vali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu uğurladı. Yerlikaya ve İmamoğlu kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Yerlikaya ve İmamoğlu'nun maske taktığı görüldü. Toplantının ardından pandemi kurulu toplantısına geçildi.

Türkiye'nin kibarlığıyla tanıdığı Burhan amca ilk kez konuştuORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkamadığı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
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