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27.01.2021 - 11:20 | | DHA

Van Valisi Bilmez'den Berhan Şimşek'e suç duyurusu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Van Valisi Bilmez'den Berhan Şimşek'e suç duyurusu

Van Valisi Bilmez, Berhan Şimşek'in televizyon programında kullandığı ve hakarete vardığını belirttiği ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını söyledi. Bu ifadeleri şiddetle kınadığını belirten Vali Bilmez, "Bizler aşkla, şevkle devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimşek'in kullandığı ifadeler yakışıksız ve bizleri üzmüştür. Bundan dolayı yasal haklarımızı kullanarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.

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