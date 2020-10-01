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01.10.2020 - 09:28 | | DHA

Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde, bir kamyonette narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili M.Ş. gözaltına alınırken, polis Azerbaycan'a destek için uyuşuturucu paketleriyle 'Karabağ' yazısı oluşturdu.

Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde devriye yaptığı sırada, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Bobi' ile arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ş., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin önünde polis tarafından 'Karabağ’ yazısı oluşturulup, Azerbaycan'a destek verildi.

Görüntü dünyayı çalkaladı! SİHA vurdu, bir başka drone...Dağlık Karabağ savaşının beşinci gününe girilirken, cephe hattında patlama sesleri kesilmiyor. Azerbaycan'a ait bir silahlı insansız hava aracının bir tank mevzisini yok ettiği görüntü ise, sosyal medyada hızla yayıldı.
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