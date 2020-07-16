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16.07.2020 - 18:27 | | DHA

Van'da düşen uçaktan geriye parçalar kaldı

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı.

Van'da Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı düştü. Düşen uçakta bulunan 7 emniyet personeli şehit oldu.

Vanda düşen uçaktan geriye parçalar kaldı




3 bin 550 rakımlık dağın 2 bin 200 rakımında yamaca çarpan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen uçağın parçalarının araziye saçıldığı görüldü.


Vanda düşen uçaktan geriye parçalar kaldı



Uçağın düşmesiyle bitki örtüsünün yerinden söküldüğü gözlenirken, bazı parçaların sarp arazideki ağaçlarda takıldığı görüldü.

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