Son dakika... Van ve Siirt'ten kara haber! 9 şehidin isimleri belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığını, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı, Hakkari ve Van illeri çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere saat 18.34te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.



Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine polis, jandarma ve kurtarma ekipleri önce Van Gölü kıyısına yönlendirildi. Ekipler karadan arama- kurtarma çalışması başlatırken, insansız hava aracının (İHA) yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalanarak uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışma sonucunda içerisinde 2 pilot ile 5 emniyet personelinin bulunduğu uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı saptandı.

SOYLU: 2'Sİ PİLOT 7 ŞEHİT

Kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki programını iptal ederek, saat 04.30 sıralarında uçakla Van'a geldi. Bakan Soylu yaptığı ilk açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Bakan Soylu uçakta bulunan 2 pilot ile 5 emniyet personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"16 Temmuz sabahında hepinize malesef üzücü bir haber vereceğiz. Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkaride keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak bizim envanterimize kayıtlı olan keşif uçağımız 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında yine keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. Ve içerisinde 2si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 teknik personel ile birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Ve bir uçağın alçaldığını gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Ve zannediyorum gece 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağının 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağına çarparak kırıma uğradı ve 2si kahraman pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler. Şu anda oradalar biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

EGM, ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, şehit emniyet görevlilerinin fotoğrafları ve isimleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “15 Temmuz 2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı’na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Kazada şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri şu şekilde:

Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Şehit Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Şehit Polis Memuru Onur Ramazan Bayram ve Şehit Polis Memuru Burak Derya.







MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR



Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için tören düzenlendi. Şehit olan polis memurları törenle memleketlerine uğurlandı.











SİİRT ŞEHİTLERİ

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında şehit olan iki özel harekat polisinin ismi ise şöyle:

Muhammet Demir

Anıl Kemal Kurtul

KAZA KIRIM EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI





Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.

Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi de insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.







Artos Dağına çarparak kırıma uğrayan EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif Uçağı









BAKAN SOYLU, ENKAZ ALANINDA İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın kırıma uğradığı alanda incelemede bulundu. Enkaz alanına helikopterle gelen Bakan Soylu, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.







TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Soylu kazayı sosyal medya hesabından da duyurarak şu ifadeleri kullandı: " Van Hakkari Görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız, Maalesef Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramıştır... Uçak içersinde 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 Emniyet mensubumuz Şehit oldu... Milletimizin başı sağ olsun..."





Van Hakkari Görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız,

Maalesef Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramıştır...

Uçak içersinde 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 Emniyet mensubumuz Şehit oldu...

Milletimizin başı sağ olsun... — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 16, 2020













