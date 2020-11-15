Vaniköy Cami imamı, çocuklarını camide sanarak sinir krizi geçirdi!

Üsküdar'da çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanan tarihi Vaniköy Camisi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler soğutma çalışmalarını da tamamladı. Soğutma çalışmalarının ardından büyük oranda yanan caminin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

CAMİ İMAMI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken cami ve yanında bulunan cami imamının kaldığı lojman kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında dışarıda olan Vaniköy Cami imamı Mustafa Coşkun, çocuklarının camide olduğunu sanarak baygınlık geçirdi. Coşkun'un yardımına yakınları koştu. Cami imamı Mustafa Coşkun olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.