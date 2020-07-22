Varna Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Varna savaşı Osmanlı tarihinde önemli bir olaya tekabül etmektedir. Tarihi kaynaklarda kesin Osmanlı zaferi ile sonuçlanan bu savaş Balkanlarda gerçekleşmiştir. Varna savaşı II. Murat önderliğinde gerçekleşmiş olan bir savaştır.

VARNA SAVAŞI KISACA ÖZETİ

1.Murat döneminde Balkanlar ve Anadolu oldukça hareketliydi. Üst üste Osmanlı'ya karşı zafer elde eden Macarlılar Varna'yı da alabileceğini düşündü. Macarlılar Osmanlı iç karışıklığı yaşarken bu durumu bir fırsat bildi. Amaçları Varna'yı da ele geçirip oradan Edirne'ye hakim olup Türkleri tamamen Avrupa'dan atmayı düşündü. 2. Murat oğlunu padişah ilan etmişti. Fakat oğlunun henüz bir savaş stratejisi bilmediğinden dolayı Osmanlılar 2. Murat'ı imparatorluğun başına çağırdı. Osmanlı ordusunu toplayıp ordunun başına geçen 2. Murat Varna'ya doğru hareket etti. Macarlıların işgal hareketine karşı ordusunu harekete geçirdi.

Kademeli olarak Varna şehrine yerleşen Osmanlı ordusu gerekli hazırlıkları tamamlamıştı. İlk hamleyi Osmanlı yaptı. Macarlıların en güçlü ordularından oluşan ordunun sol kanadına saldırdı. Osmanlılar sol kanadı ele geçirmeye çalıştı. Macarlılar bu saldırıya çok fazla direnemeyecekti. Sol kanadın birliklerini güçlü tutmak için ordusunun sol kanada taşıyan Macarlıların diğer ordu kanatları zayıf kalmıştı.

Osmanlı ordusunu savaşın ortasında püskürtmeyi başardı. Osmanlı ordusunun buradaki birliğinin komutanı şehit olunca birlikler geri çekilmeye başladı. Fakat 2. Murat cepheyi terk etmedi. Varna'yı kuşatmaya gelen Macarlıları ortadan kaldırmak istedi.

Macar birliği komutanı savaşı bitirmek ve galibiyet elde etmek için 2. Murat'ı esir almak istedi. Yapmış olduğu hamle stratejik bir savaş hatası olacaktı. Birden kendisinin Osmanlı ordusunun içerisinde bulan Macar kralı burada hayatını kaybetti. Ardından yeniçerilerden biri Macar kralının başını 2. Murat'ın önüne getirdi. Haçlı ordusu komutanlarının öldüğünü gördükten sonra teker teker birlik halinde geri çekilmeye başladı.

Geri çekilen Macar ordusu Varna'yı tamamen terk etmek istedi. Macar ordusu bir daha toparlanamadı. Macarları kıskaca almaya karar veren Osmanlı ordusu orduyu kıskaca aldı. Hilal taktiği ile Macar ordusu çembere alındıktan sonra ok yağmuruna tutuldu. Tüm Macar ordusu burada hayatını kaybetti. Bazı Macar ordusu da bu savaştan kaçmayı başarmıştır. Sonuç olarak Varna savaşı kesin olarak Osmanlı zaferi olarak sonuçlandı.

VARNA SAVAŞI TARİHİ

Varna Savaşı 10 Kasım 1444 tarihinde yaşanmıştır.

VARNA SAVAŞI SONUÇLARI

- Osmanlı bu savaştan zafer ile ayrıldı.

- Balkan topraklarında Türklerin hakimiyeti kesin olarak sağlanmış oldu.

- Lehistan Macaristan devleti bu savaş sonucunda sona ermiştir.

- 2. murat tekrardan tahta geçti.

- Haçlı ordusunun hakimiyeti Balkanlarda tamamen zayıfladı.

- Mora bölgesi Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

- Haçlılar bir daha Balkanlar'a sefer düzenlememiştir.

VARNA SAVAŞI ÖNEMİ

Varna Savaşı balkanlardan Osmanlı Türk hakimiyetinin kesin olarak sağlandığı belirlenmiştir. 2. Murat oğlunu tahta geçirdikten sonra tekrardan sultan olarak devletin başına geçmesi sağlanmıştır. Haçlı ordusunun Osmanlı karşısında kesin zafer elde edemeyeceği anlaşılmış oldu.

VARNA SAVAŞI NEDENLERİ

- Macaristan'ın 2. Murat oğlunu yani Fatih Sultan Mehmet'i tahta geçirmesi sonucunda bu durumdan faydalanmak istemesi

- Macarlıların Osmanlıları Avrupa topraklarından tamamen atmak istemesi

- Haçlıların yayılmacı bir politika izlemesi