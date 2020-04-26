MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vatandaşlardan temizlik görevlilerine sürpriz!
ABONE OL
26.04.2020 - 13:51 |

Vatandaşlardan temizlik görevlilerine sürpriz!

İstanbul Esenler'de vatandaşlar, ilçede görev yapan temizlik işçilerine sürpriz yaptı. Bir anda işçilerle birlikte çöpleri arabaya yüklemeye başlayan gençler, müzik eşliğinde maytap yakarak temizlik görevlilerini alkışladı. Mahalleli kadınlar ise görevlilere iftar sonrası yemek ikram etti.

Vatandaşlardan temizlik görevlilerine sürpriz!

Esenler Belediyesi temizlik işçileri her akşam olduğu gibi normal mesaileri kapsamında sokak sokak çöplerini toplamaya devam ederken, Ramazan'ın ikinci günü saat 22.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi 85. Sokağa geldiklerinde bir sürprizle karşılaştılar. Sokağın gençleri bir anda temizlik görevlileri ile birlikte sokaktaki çöpleri çöp toplama aracına atmaya başladılar. Ardından da hemen ellerindeki maytapları yakarak müzik eşliğinde temizlik görevlilerini alkışlamaya başladılar. Aynı anda binaların balkon ve camlarından da alkış ve ıslık sesleri yükseldi. Neye uğradıklarını şaşıran temizlikçilere sürpriz bununla da bitmedi. Evlerden getirilen tatlı, börek ve çaylar temizlik işçilerine ikram edildi.

“ONLARA KÜÇÜK BİR MORAL OLSUN DİYE BÖYLE BİR ORGANİZE YAPTIK”

Mahalle sakinleri, “Her gün bizim sokaklarımızı temizliyorlar. Bir yönüyle virüsle mücadelede en önemli kahramanlar da temizlik çalışanlarımız. Daha fazlasına layıklar. Onlara küçük bir moral olsun diye böyle bir organize yaptık” derken, temizlik çalışanlarının son derece duygulandıkları görüldü. Çalışmaları sırasında çoğu zaman araç parkları yüzünden yaşadıkları sıkıntılarda zaman zaman azarlandıklarını, hatta dövüldüklerini söyleyen çalışanlar, “Bu akşam bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu akşamı hiç unutamayacağız. Düşünenlerden Allah razı olsun” diyerek duygularını paylaştılar.

Milli tüfek teslimatı 65 bini geçtiGüvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 65 bini geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Valilik duyurdu! 1 mahalle daha karantinaya alındı

Valilik duyurdu! 1 mahalle daha karantinaya alındı

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da sıkı denetim!

Kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da sıkı denetim!

Sıradaki Haber