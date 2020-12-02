Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Vergi yapılandırmada son gün ne zaman?

Son zamanlarda büyük merakla beklenen yıl sonuna yaklaşmamızla birlikte alınan yeni kararlar arasında olan vergi yapılandırma haberleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak, borçların18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, yapılabilecektir.

GİB VERGİ BORCU YAPILANDIRMA - HESAPLAMA 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU SÜRESİ

Başvuruların 31 ARALIK 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 ŞUBAT 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır.



Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ından, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi ve ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 MART 2021 tarihine kadar) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise %50’sinden vazgeçilecektir. Bu durumda yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır.

NEREYE ÖDENECEK?

Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin olarak;

- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla,

- Banka hesabından havale ile,

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

- Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

- Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

- PTT şubelerine, ödenebilecektir.

Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla . Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitle ödenmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek

GİB PAYLAŞTI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.