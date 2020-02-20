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20.02.2020 - 11:12 | | İHA

Vicdansızlık! Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar

İstanbul Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi.

Vicdansızlık! Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar

Olay sabah saatlerinde İstanbul Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta yaşandı. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sokakları dolaşarak çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Yavukuş Sokak'a gelen ekipler, burada bulunan çöp konteynerini de araca boşaltarak hareket etti.

Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etmeye başladı. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konulara çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.

Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'te Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Yeni doğmuş bebek göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor.

Vicdansızlık Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar

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