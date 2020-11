Virüs artık her yerde

Hafta sonu yasakları geri gelsin...

Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmelerinden hasta sayısının her geçen gün arttığını hepimiz görüyoruz. Önlemler sıkılaşmaya başladı, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma süresi azaldı, açık alanda sigara içme yasağı geldi. Bazı Avrupa ülkelerinde sıkı karantina düzenine geçildi. Ülkemizde her 10 kişiden 6’sı yakın veya uzak tanıdıklardan Kovid-19 pozitif haberi aldığını belirtiyor. Virüs her yerde. Ve tüm bu gelişmelere rağmen hâlâ toplumun yaklaşık 5’te 1’i salgında yeni bir zirve yaşandığını düşünmüyor. Daha önceki haftalarda da gördüğümüz üzere milyonlarca insan hâlâ bu fikirde.

Geri kalan vatandaşlar da ister istemez daha sıkı önlem talebinde bulunuyorlar. Restaurant-kafelerin gece 22.00’den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var. Neredeyse her 10 kişiden 8’i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde. Haksız da sayılmazlar, yoksa sorunu önemsemeyen, neredeyse inkâr eden önemli bir kesim varken hastalık ile mücadele çok zor olacak.

Haberini aldığımız aşı ve belki arkasından gelecek başka aşılar yaygın şekilde uygulanana kadar dayanabilmek için hem bilinçlenmek, hem de topyekûn önlem almak zorundayız.

Toplumun %61’i salgının ikinci dalgasının yaşandığını düşünürken, %22’si ikinci bir pik yaşandığını düşünmüyor

Soru: Peki sizce ülkemizde şu anda salgının ikinci dalgası veya diğer bir ifadeyle birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor mu?





6-10 Kasım haftasına gelindiğinde her 10 kişiden 6’sının yakın ya da uzak tanıdıklarından birine korona teşhisi konduğu haberini almış

Soru: Peki sizce çevrenizde, yakın ya da uzak tanıdıklarınızdan birisine koronavirüs teşhisi kondu mu?

Ve toplumun %84’ü hafta sonu tüm Türkiye’de ya da bazı illerde bile olsa sokağa çıkma yasağının uygulamasının tekrar başlatılmasını destekliyor

Soru: Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlaması durumunda hangisi görüşünüzü en iyi yansıtır?

Korona vakası sayılarındaki artış, yakın ya da uzak tanıdıkları birine koronavirüsün teşhisi konması ile birlikte geçen hafta içinde yürürlüğe konan kafe/restoran/internet kafe gibi işletmelerin 22’den sonra kapatılmasına yönelik alınan kararları halkın çoğunluğu destekliyor. Hatta %33’ü tüm gün kapatılması gerektiği görüşünde

Soru: Salgınla mücadele kapsamında evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç lokanta, cafe gibi yeme-içe yerlerinin, kahvehanelerin, berber/kuaför gibi iş yerlerinin, nikah/düğün salonlarının, internet kafelerin, halı saha ve spor salonlarının 22:00’den sonra kapatılmasına karar verilmiştir. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

6-10 kasım haftasına gelindiğinde her 10 kişiden 6’sı çevresinde yakın ya da uzaktan tanıdığı birine korona teşhisini duymaya başlamış durumda. Hem hasta sayılarındaki artış hem de kendi çevrelerinden birinde bu teşhisi konmuş olması kişilerin yeni yasakların gelmesi konusunu da desteklediğini görüyoruz. En son alınan gece 22’den sonra bazı işletmelerin kapanmasına yönelik kararı ve hatta hâlâ hafta sonu sokağa çıkma yasağını toplumun çoğunluğu istiyor.

Ama gerek dünyadaki koronavirüs vaka sayısındaki artış, gerekse de tüm haber kanallarında konunun ciddiyetine yönelik verilen haberlere rağmen her 5 kişiden 1’i Türkiye’de salgının ikinci pik dönemi yaşandığını düşünmüyor. Tabii ki bu kadar çok kişinin hâlâ bu konuda tehlikeyi görmüyor olması birey olarak kendi alacağımız önlemleri daha kritik kılıyor.

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 5 - 10 KASIM 2020