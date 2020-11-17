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17.11.2020 - 13:24 | | DHA/İHA

Viyadük altında yanmış ceset şoku

İzmir'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde İzmir Konak Yenişehir Mahallesi, Yeşillik Caddesi’nin altında bulunan viyadükte meydana geldi. İddiaya göre viyadük altında yanmış bir ceset gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve üzerinde kimlik çıkmadığı belirlendi. 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu yerde polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

 GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin bulunduğu yerde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yanarak ölmüş halde bulunan cesedin kimliğini ve olayın nedenini belirlemek için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Viyadük altında yanmış ceset şoku

Viyadük altında yanmış ceset şoku

 

Viyadük altında yanmış ceset şokuİzmir'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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