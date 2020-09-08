Vodafone 15. İstanbul yarı maratonu için geri sayım başladı

8 Eylül 2020 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül 2020 Pazar günü koşulacak. 15. kez start alacak yarı maratonda bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu da ‘tek başına bizimle koş’ sloganıyla gerçekleşecek. Etkinliğin basın toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti. Basın toplantısına Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri İl Müdürü Ömer Kalkan, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da katılım sağladı.

İmamoğlu: “Spor, sağlık ve dayanışma açısında ciddi bir katılım bekliyoruz”

Koronavirüs salgını sebebiyle ilginç bir dönemden geçildiğinin altını çizerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bırakın yürümeyi, koşmayı hepimizin sağlığı için zor günlerdeyiz. Nefes almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyoruz. Sağlık çok büyük bir zenginlik, bu bağlamda biz sporla vücudu güçlendirmenin, ne kadar kıymetli bir sıhhat kazandıran unsur olduğunun da farkındayız. Bugün kıymetli bir tanıtım yapıyoruz. En zor anda bile tedbirleri alarak yarı maratonu yapmak toplumsal bir mesaj içeriyor. Bu aslında bir yardımlaşma duygusunu da benimsetiyor. Yardımlaşma duygusu da önemli. Zor günleri beraber atlatıyoruz. Kurallara uyarak hem sağlık için hem yardımlaşma için İstanbul Yarı Maratonu’nu yapıyoruz. Böylesi etkinliğe spor, sağlık ve dayanışma açısında ciddi bir katılım bizi memnun edecek. İnsanlar kendi düzenini kuracak, parkurunu belirleyecek ve koşacak. Bence müthiş bir fikir. Bu dünya çapındaki etkinliği düzenleme çabasını gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri. Tabii geçen yıl daha yoğun katılım vardı ama bu yıl malum konulardan dolayı belirli katılım olacak. Ama ortaya koyacağı atmosfer, tarihi yarımadayı tün dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu dönemde iyiliği, yardımseverliği İstanbul’dan dünyaya mesaj olarak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu duyguları besleyen yarı maratonun dünyaya yayılacağını görebiliyorum. Buranın aynı zamanda bir yeşil maraton olması, çevreye vurgu yapması da çok değerli. Özellikle geri dönüşümlü malzemelerden üretilmesi değerli” diye konuştu.

“81 ilden vatandaşlarımızı davet ediyoruz”

Sanal maratonda ise herhangi bir sayı sınırının bulunmadığını dile getiren İmamoğlu, “Bütün Türkiye’den katılım olabiliyor. 81 ilden katılıma bütün vatandaşları davet ediyoruz. 19-20 Eylül tarihlerinde kendi seçtikleri zamanda koşularını yapabilecekler. Türkiye’nin neresinde olursanız olun yardımseverlik duygunuz ve enerjinizle bize katılabilirsiniz. Hepinizi iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz. Koşmayı seven, spor yapmayı seven ve Türkiye’nin neresinde olursanız olun kendi parkurunuzu belirleyip bu sürece katkı sunmayı hedefleyen bir etkinlik olarak tanımlıyorum. DSÖ’nün yayımladığı tedbirlere uyarak hiçbir risk olmadan güzel bir gün ortaya koyacağız. Maratonun kaybedeni yoktur, herkes kazanır. Sağlığın, dostluğun, sevginin kazandığı bir gün olmasını diliyoruz. Bu yarışta herkes bir şey kazanmış olacak. Geçmişten bugüne bu maratona katkı sunan ve bundan sonra da ritmini arttıracak herkese teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Onur: “Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri”

Koronavirüs sebebiyle yarı maratonda parkurda koşacak sporcu sayısında kısıtlamaya gidileceğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Dünyada ve Türkiye’de etkinliklerin başlamasıyla İstanbul Yarı Maratonu için biz de Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen bütün önlemlerin üzerine çıkarak en üst hijyen standartlarında hazırlıklara başladık. Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri. Bunların en hızlı 8.’si olarak da biliniyor. Fiziki olarak o anda parkurda olmak istemeyecek koşucular için sanal koşu uygulaması geliştirdik. Sanal koşuya katılan sporcular derecelerini web sitemizde görebilecekler ve yine madalya ve tişörtlerini alabilecekler. ‘Tek başına bizimle koş’ diyerek olabildiğince fazla kişiyi bu koşuya davet ediyor olacağız. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nun bitiş saati sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşları davet edemiyoruz. Fakat sanal yarı maratonda 65 yaş üstü kişiler de olabilecek. 20 Eylül’de parkurda sadece 2 bin 500 kişi koşabilecek. Sanal maratonda hem 10 hem 21 km etaplarımız olacak. 19 ve 20 Eylül’de, isteyen, istediği yerde, kendi sevdiği parkurda 10 km veya 21 km parkurunu tamamlayabilecek. Parkuru Feshane tarafına uzattık. Böylelikle eski İstanbul hissedilebilir olacak. Bu yıl Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda Yarı Maraton ligi ve şampiyonasını da gerçekleştireceğiz. Pandemi dolayısıyla aldığımız önlemler kapsamında çip dağıtımında da yine gerekli hijyen önlemlerini aldık. 17-19 Eylül’de fiziki koşuya katılacak sporcular yarış kitlerini Hacıosman Atatürk Kent Orman’ında açıkhavada gerçekleştireceğimiz kit dağıtım merkezinden alabilecekler. Sağlıklı, heyecanlı, keyifli bir koşu olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Çintimar: “Bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri”

“2014’ten beri yapmakta olduğunuz İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yıl kesintiye uğramadan yapılmasının sevincini yaşıyoruz” diyen TAF Başkanı Fatih Çintimar, “Birçok spor organizasyonunun iptal edildiği bu ortamda yarışla ilgili tüm sorumlulukları yerine getirerek yapabileceğiz. İzmir ve Balıkesir’de de yarı maratonlar yaptık. Bu yarış Türkiye’de 1 saatin altında koşulan önemli bir yarış. Aslında bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri. Bu yıl dünya genelinden çok fazla sporcu getiremeyeceğiz. Yarı maraton finali başka ilde olmasına rağmen milli takım seçmesini de bu yarışın içine aldık. Burada seçilen milli takımımız 45 gün sonra Polonya’da, Dünya Yarı Maraton Yarışması’nda yarışacak. İnşallah biz de kürsüdeki yerimizi almış olacağız. Çocuklarımız uzun süredir pandemiye rağmen Erzurum’da, Bolu’da kamp yapıyor” dedi.

“Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorlarımız var”

Türkiye için önem arz eden çeşitli günlerde sanal koşular yaptıklarını belirten Çintimar, “Önce 15 Temmuz Şehitleri’ni anmayla ilgili tüm şehirlerde 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma Müsabakaları gerçekleştirdik. Ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığımız sanal koşuda 19 saat 19 dakika 19 saniye 19 salise olacak şekilde koşu bandının üzerinde 180 km koşuldu. Bunlar atletizmin gelişmesi adına önemli koşulardı. Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorlarımız var.Buradan süper lig müsabakalarımızda şampiyon olan Fenerbahçe’yi, ikinci olan ENKA’yı ve uzun yıllar sonra kürsüye çıkarak üçüncülük elde eden İBB’yi kutlarım” ifadelerini kullandı.

Aksoy: “Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu: “Vodafone Türkiye olarak, yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu da spor yatırımlarımız içinde önemli bir yer tutuyor. Yarı maratona yedinci kez sponsor oluyoruz. Bu yıl hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşayacağız. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlenecek. Yarı maraton bu yıl ilk kez paten tutkunlarına da evsahipliği yapacak. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz. Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıkların döngüselliğine büyük önem veriyoruz. Bu yıl fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim edeceğiz. Bu madalyalar, e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1,6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1,8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2.000 ağacın kesilmesi önlendi. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Tüm koşuseverleri ister sanal ister fiziksel olarak yarı maraton keyfini yaşamaya davet ediyoruz.”

Türkiye’de bir ilk: Sanal Yarı Maraton

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, sporcuların sağlığını riske atmamak için kontenjan sınırlamasına gidilerek koşulacak. Katılımcı kısıtlaması nedeniyle yer alamayanlar için ilk kez Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlenecek. Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirerek bu tarihi koşuda yerini alabilecek. Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 kilometre koşusunu tamamlayabilecek. 10 kilometre yarışlarına, sanal koşu uygulaması ile kendi rotasında koşanlar katılabilecek. Böylece hem Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ruhuna ortak olurken, hem de kendilerine meydan okuyabilecekler. Yarışmacılar, dünyanın herhangi bir noktasında, diledikleri yerden bu heyecana ortak olabilecek, yardımseverlik koşusu ile iyilik peşinde koşabilecekler.

21K Patenli Koşu Kategorisi

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini alacak. Paten kategorisinde yarışanlar, ilk start alan ve bitiş çizgisine ilk vararak yarı maratonu tamamlayan grup olacak. Etkinlik için yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili detaylara, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu adresinden ulaşılabilir.

Güvenli Alan Uygulaması

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de ‘Güvenli Alan’ uygulaması. Sporcular, etkinlik alanına asılacak kare kodlarla alana girerken, içerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bir uygulama olacak. Tüm pandemi önlemlerinin yanı sıra; bu uygulamalar sayesinde hem sporcuların hem de görevli olan herkesin pandemi ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinecek. Bunun yapılabilmesi için o an alanda bulunan herkesin cep telefonunda Hayat Eve Sığar uygulamasına sahip olması gerekecek.

Kayıtlar Devam Ediyor

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nun kayıtları 13 Eylül’e kadar devam edecek. 21 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek koşuda sporcular www.yarimaraton.istanbul web sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyorlar.