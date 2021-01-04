Vücut geliştirme şampiyonu ebe, koronavirüs servisinde gönüllü çalışıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve uzun yıllardır sporla uğraşan Fadime Ayışık Karaca, ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında Türkiye birinciliğini elde etti. Sporcu kimliğinin yanında ebe olarak sağlık hizmetinde görev yapan Karaca, salgının çıktığı ilk günden beri koronavirüs servisinde gönüllü olarak çalışıyor. Yaptığı gönüllülükten dolayı mutlu olan Karaca, sporcu kişiliği ile koronavirüse yakalanmadı.





20 yıldan fazla süredir sporla uğraşan Karaca, "Profesyonel sporculuğum 2'nci kademe antrenörlüğümü almamla birlikte başladı. Türkiye şampiyonluğum var, milli sporcuyum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Aynı zamanda Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev alıyorum. Spor sayesinde bağışıklık sistemim güçlendi. Psikolojik olarak beni çok güçlü yapıyor. Sporun pandemi sürücünde beni ciddi anlamda koruduğunu düşünüyorum. Meslektaşlarım da sporun bu konuda avantajını yaşadığını söylüyorlar" dedi.







'BU SÜREÇTE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIYORUM'



Pandeminin ilk günlerinde gönüllü olarak koronavirüs servisinde çalışmaya başladığını belirten Karaca, "İlk olarak aylarca normal kovidli hastaların olduğu alanda çalıştım ardından gebe kovidlilerin olduğu alana verildim. Gebe kovid servisinde 3 aydır devam ediyorum. Bu süreçte faydalı olmaktan dolayı çok mutluyum. Diğer meslektaşlarım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte hastalara fizyolojik olarak yardım etmenin yanında psikolojik olarak da yardımcı olmalıyız. Şu ana kadar pozitif olmadım. Bunu da sporcu olmamdan kaynaklı bağışıklık sistemimin güçlü olmasına bağlıyorum. Bu süreçte faydalı olmanın da psikolojime çok iyi geldiğini düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.





Sağlık çalışanlarının büyük özveri ile çalıştığını kaydeden Karaca, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda da vatandaşlara çağrı yaptı.