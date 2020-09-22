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22.09.2020 - 16:16 | | İHA

Yalova’daki Cemre Tersanesi’nde patlama! 6 kişi yaralandı

Yalova’nın Altınova tersaneler Bölgesinde ki Cemre Tersanesi’nde bir gemide boya sıkışması sonrasında bölgede yapılan kaynak nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 6 kişi yaralandı.

Yalova’daki Cemre Tersanesi’nde patlama! 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Cemre Tersanesi’ndeki bir gemi dün akşam boyandı. Bugün ise tersane çalışanları aynı gemide kaynak işini yapmaya başladılar. Bu esnada boya sıkışmasından dolayı kaynaktan çıkan kıvılcımla bir patlama meydana geldi.

Patlamada o esnada içeride olan 6 işçi yaralandı. 1. Derece yanık meydana gelen işçiler olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova devlet Hastanesi’ne gönderildiler. Gemide çıkan yangına ise ilk müdahaleyi Yalova AFAD ve Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptı.

Kısa süre içerisinde söndürülen gemide maddi hasar meydana geldi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayakta tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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