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15.01.2021 - 09:23 | | DHA

Yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 otomobil yandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaraladı. Otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren kişinin, DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi.

Yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ordu Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi. 06 M 2828 plakalı spor otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

ESKİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTI

Kazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç (42) olduğu belirlendi. 

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı

İstanbullular güne karla başladıİstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.
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