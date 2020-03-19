Yanardağ Kebabı tarifi ve malzemeleri | Yanardağ Kebabı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında beş gün boyunca gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Her gün ayrı bir yemeğin yapıldığı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Yanardağ Kebabı konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda kayınvalideler tarafından yapılacak olan puanlamanın ardından gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altını yakasına takacak.

Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Yanardağ Kebabı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki Yanardağ Kebabı tarifi ve malzmeleri nelerdir?

YANARDAĞ KEBABI MALZEMELERİ

Köfte için Malzemeler:

500 gram dana kıyma,

1 adet kuru soğan,

Tuz ve karabiber,

1 çay kaşığı kimyon,

2 dilim bayat ekmek içi,

1 adet yumurtanın akı,

Malzemeleri:

3 adet patates,

2 adet tırnak pide,

2 adet domates,

1 yemek kaşığı tereyağı,

1 su bardağı yoğurt,

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber,

1 su bardağı sıvı yağ.

YANARDAĞ KEBABI YAPILIŞI:

Bir karıştırma kabına, kıymayı, rendelenmiş soğanı, ufalanmış bayat ekmeği, yumurtanın akını, karabiber, tuz ve kimyonu alarak yoğurun. Kızgın yağda köfteleri kızartın. Pideleri fırında ısıtın. Bir tava da tereyağını kızdırın.

Kırmızı toz biberi yakın ve ısınan pideleri servis tabağına alarak kırmızı toz biber ile tereyağ karışımını üzerine dökün. Kızaran pidelerin üzerine patatesleri kızartıp koyun. Servis tabağına patatesleri koyun. Üzerine kızaran köfteleri koyun.

Yoğurtla sarımsağı çırpın üzerine dökün. Domates ile tereyağını ocakta sos haline getirin ve en üste dökün.