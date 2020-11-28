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28.11.2020 - 00:45 | | AA

Yargıtay'a yeni üye seçimleri resmen yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay'a yeni üye seçimleri resmen yayımlandı

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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