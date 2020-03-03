Yarın (4 Mart) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Yurt genelinde birkaç haftadır etkili olan soğuk hava sonrası vatandaşlar hava durumu ile ilgili arayışlarını artırdı. Peki 4 Mart Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan günün son dakika hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 7°C, 18°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ANKARA 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu