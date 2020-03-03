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03.03.2020 - 23:25 |

Yarın (4 Mart) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

Yurt genelinde birkaç haftadır etkili olan soğuk hava sonrası vatandaşlar hava durumu ile ilgili arayışlarını artırdı. Peki 4 Mart Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan günün son dakika hava durumu tahminleri...

Yarın (4 Mart) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 7°C, 18°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ANKARA 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
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