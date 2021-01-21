Yarın canlı ders var mı? 22 Ocak Cuma canlı ders yayını yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kararlı ile ilkokul ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ediyordu. Öğrenciler EBA TV aracılığıyla canlı yayında derslerine katılıyordu. 22 Ocak Cuma günü ise birinci dönem sona eriyor. Yarıyıl tatili başlayacak. Peki, karne gününde canlı ders yapılacak mı? 22 Ocak Cuma canlı ders var mı sorusu, öğrenciler tarafından araştırılıyor.

22 OCAK CUMA CANLI DERS VAR MI?

Yarın 22 Ocak Cuma günü EBA TV ders programına göre canlı ders yayını devam ediyor. Özel okullarda ise ders yapılıp yapılmayacağı okul yönetimi tarafından belirlenecek.

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