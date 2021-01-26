Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimine göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisede eğitim gören milyonlarca öğrenci 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline başladı. Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sömestr tatili ne zaman bitecek? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? İKİNCİ DÖNEM...

22 Ocak tarihinde başlayan yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün sürecekti. Öğrenciler 8 Şubat'ta ders başı yapacaklardı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni kararlar alındı.

İkinci dönemde yapılacak olan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece 8-12 Şubat tarihleri arası da yarıyıl tatiline eklendi.

Yarıyıl tatili 14 Şubat'ta sona eriyor. Öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacaklar.