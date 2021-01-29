Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.