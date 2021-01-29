MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişi yakalandı
ABONE OL
29.01.2021 - 11:57 | | DHA

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen kişinin yakalanarak jandarmaya teslim edildiğini duyurdu.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

İstanbul’da dev dalgalar 5 metreye kadar çıktıFatih Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Her gün balık tutan tekne ve kayıkların dalgalar nedeniyle denizde olmadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF sonuçları sorgulama ekranı | Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

AÖF sonuçları sorgulama ekranı | Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika... İzmir'de 2 kişinin öldüğü kazadan feci görüntüler

Son dakika... İzmir'de 2 kişinin öldüğü kazadan feci görüntüler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet