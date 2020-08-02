Yasağa rağmen ‘çitlemeye’ devam

Milliyet olarak yasağı hatırlattığımız bir çok vatandaş, ‘yasaktan haberim yok’ ve ‘unuttum’ diyerek kendilerini savundu.

Üsküdar Belediyesi geçtiğimiz haftalarda Harem’den Küçüksu’ya kadar olan sahil şeridinde, vatandaşların yedikleri çekirdeklerle çevreyi kirletmesinin önüne geçmek amacıyla çekirdek ve her türlü kabuklu yemişin yenmesini yasakladı. Yasağa uymayan vatandaşlara zabıta ekiplerince 61 Türk Lirası idari para cezası kesiliyor.



‘Unuttuk’ dediler



Milliyet olarak Harem’den Küçüksu’ya kadar yasağa uyulup uyulmadığını yerinde gözlemledik. Sahil şeridi boyunca bir çok noktada yasağa uyulmadığını gördük. Akşam saatlerinde ilk olarak Salacak sahil şeridinde gözlem yapmaya başladık. Burada bir çok yerde, ‘Üsküdar Sahili’nde kabuklu kuruyemiş yemek yasak’ stickerlarının konulduğunu gördük. Sahil boyunca dolaştığımızda hiç çekirdek yiyen vatandaşa denk gelemedik. Sahil boyu ilerleyerek Üsküdar Meydanı’na geldiğimizde sahilde oturan iki gencin çekirdek yemek için oturduğunu gördük. Gençlere çekirdek yemenin yasak olduğunu hatırlattığımız gençlerden Bedirhan Akalın, “Yasak olduğundan haberimiz yoktu. Olsaydı böyle bir girişimimiz olmazdı” dedi.



‘Haberde gördüm’



Gözlem yapmaya devam ettiğimiz Kuzguncuk sahilinde bir çok kişinin yasağa rağmen çekirdek yediğine şahit olduk. Son durağımız Kandilli Sahili idi. Sahildeki parkta oturan bir çok ailenin masasında çekirdek olduğunu gördük. Yasaktan haberlerin olup olmadığını sorduğumuz bir çok kişiden, ‘haberimiz yok’ cevabını aldık. Burada da yasak olduğuna dair bir uyarı görmedik.



