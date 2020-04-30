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30.04.2020 - 12:36 | | İHA

Yasağa saatler kala pazar yoğunluğu!

Bursa’da sokağa çıkma yasağına saatler kala özellikle pazar yerlerinde yoğunluk görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, alışveriş yapan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Yasağa saatler kala pazar yoğunluğu!

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüsle mücadele kapsamında, gece 24.00 itibariyle uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala Bursa'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi. Kentin birçok noktasında kurulan pazarlardaki kalabalık da dikkat çekti. İnegöl ilçesindeki pazar yerinde, sosyal mesafe kuralına çoğu kişinin uymadığı gözlendi. Pazar girişinde önlem alan polis ve zabıta ekipleri, sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Hijyen tünelinden geçilerek, pazara alınanlara maske takmaları konusunda da uyarı yapıldı.

İnegöl Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, yasağa saatler kala pazarlarda yoğunluğun yaşandığını belirterek, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

 

 

Van gölünde drone ile tespit edilen kaçak avcılara ait ağlar ele geçirildiİnci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı sürerken Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.
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