Büyükşehirler sessizliğe büründü!

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul en sakin günlerini yaşıyor.

Sokağa çıkma yasağının etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi İstanbul'un tüm noktalarında hissedildi.

Yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Taksim, Eminönü ve Şişli gibi merkezlerde sessizlik hakim oldu.

Taksim Meydanı, önlem alan polis ekipleri ve basın mensuplarına kalırken, normal günlerde kalabalıktan dolayı yürümekte zorlanılan Eminönü Meydanı ve iskelesi ile Sarıyer sahil şeridinin de sakin olduğu görüldü.

Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları boş kalırken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı.

İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik ve sessizlik hakimdi.

Üsküdar sahilinde görev yapan polislerin, martı ve güvercinleri simit ve yemle besledikleri görüldü.

Meydanlar başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istiyor.

ANKARA

İçişleri Bakanlığının ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankaralılar yüzde 95 oranında uyum sağladı.

İçişleri Bakanlığı 10 Nisan saat 24.00 itibariyle başlattığı ve 12 Nisan saat 24.00 itibariyle son bulacak sokağa çıkma yasağına Ankaralı vatandaşlar riayet etti. Başkentte yasağa ilişkin kontroller polis noktalarında sıkı denetimle sürdürüldü. Şehrin her yerinde denetimlerini sürdüren trafik polisleri ve asayiş ekipleri yasağa uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesti. Trafikte bulunan sürücülerin ve vatandaşların genelge kapsamında istisna dışında olan sağlık görevlisi, polis, asker, basın mensubu gibi kişiler olduğu gözlendi. Polis araç içerisinde bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ön yolcu koltuğunda oturan vatandaşlar araç durumuna göre arka yolcu koltuğuna geçmesi istendi. Polis ve Bekçi unsuları mahalle ile ara sokaklarda yaya ve araçlı devriyeler atarak mahalli bölgelerde asayiş eksikliğine fırsat vermemeye çalıştı. Yasağın ilk gününde Ankaralılar yüzde 95 oranında kurallara riayet etti.

İZMİR

2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirlerden biri olan İzmir’de polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Cuma günü corona virüsü önlemleri kapsamında 11 ve 12 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıklamıştı. Yasak nedeniyle yaklaşık 5 milyon nüfuslu İzmir’de vatandaşlar evlerine kapandı. Yasakla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası oluşturdu. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Yunus ekipleri de Sait Altınordu Meydanı'nda uygulama yaptı. Meydandan geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin sokağa çıkış izni belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.