Yasaklar ne zaman bitecek, kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman, bu hafta var mı?

Yasakların kalkıp kalkamadığı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle pek çok alanda tedbirler alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonları ise gün boyu 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cafeler, restoranlar paket servis şeklinde hizmet gerçekleştiriyor. Tüm bu yasakların kalkacağı zaman ile ilgili ayrıntılar merak konusu. Peki yasaklar ne zaman bitecek? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılıyor. Yılbaşında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yeni yılık ilk günlerinde yasak ile ilgili detaylar merak konusu. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağuı uygulanıyor. Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı hafta sonu boyunca devam ediyor ve pazartesi günleri saat 05.00'da son buluyor.