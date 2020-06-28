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28.06.2020 - 11:00 | | DHA

2 ay sürdü, kız arkadaşı da aralarındaydı! Böyle yakalandı

Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek, lüks yatları pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, polisin düzenlediği 'Marina' operasyonunda yakalandı.

2 ay sürdü, kız arkadaşı da aralarındaydı! Böyle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek, ofis tutup, lüks oto ile yat ticaretine başlayan kişiler için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, lüks yatları alıcıymış gibi pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, güven kazandıktan sonra tescillerini de alarak, oto ile yat sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.

Polis, parayı ödemeden kaybolan ve verdikleri çekleri de karşılıksız çıkan kişileri adım adım izledi. Şüphelilere yönelik Antalya, Eskişehir ve Ankara'da yapılan 'Marina' adlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri yardımcısı Ç.Ç.’nin kız arkadaşı T.D.'nin, örgütün muhasebecisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde, Antalya'ya tatile gittiklerini söyledi.

Öte yandan polisin 2 aylık teknik takip sırasında planlanan birçok dolandırıcılık eylemini engellediği ve 5 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.

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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurduKÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin" dedi.
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