Yatay geçiş başvuruları ne zaman 2020? İşte yatay geçiş kontenjanları...

Yatay geçiş işlemleri ve kontenjanları ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Yükseköğretim Kurulunca, yatay geçiş işlemleriyle ilgili web sitesi erişime açıldı. YÖK salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmakla birlikte yurt dışı ve Türkiye'deki birinci ve son sınıf da dahil olmak üzere bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine karar vermişti. Peki yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılacak. İşte yatay geçiş kontenjanları ilgili detaylar...

YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi / Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı.

2020 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK'ün"https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul" adresinden kullanıma açılan internet adresindeki "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi" kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor.

Aynı alandaki "Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bölümünde ise yatay geçiş işlemleri için hangi üniversiteye ne zaman başvuru yapılabileceği, bu başvuruların değerlendirilme, kesin ve yedek kayıt tarihleri de detaylı olarak yer alıyor.

Böylelikle YÖK, yatay geçiş kapsamında üniversitelerin kendi belirlediği kontenjanları ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçlerini toplu olarak öğrencilerin kullanımına sunmuş oldu.

1.VE 4.SINIFLARA DA YATAY GEÇİŞ HAKKI VERİLDİ

YÖK, küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki öğrencilerin, Türkiye'deki birinci ve son sınıf da dahil olmak üzere bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine karar vermişti.

Böylelikle yurt dışında okuyan tüm öğrencilerin, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilmeleri sağlanmıştı.

Daha önceki mevzuatta ise ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamıyordu. Yeni düzenleme ile küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere bu yıl 1. ve 4. sınıflara da yatay geçiş başvurusu hakkı tanınmasının ardından listede bu sınıflara da ilk kez kontenjan verildi.

Kayıt süreci 15 Aralık'a kadar uzatılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, Türkiye'deki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ettiklerini açıklamıştı.

YÖK bu kapsamda, uluslararası öğrenci adaylarına ön kayıt hakkı tanıyacak, başvuru ve kayıt sürecini 15 Aralık 2020'ye kadar uzatacak.