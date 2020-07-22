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22.07.2020 - 14:12 | | DHA

Yem karma makinesine düşen muhtar feci şekilde can verdi!

İzmir’in Bergama ilçesinde, çalıştığı çiftlikte yem karma makinesine düşen muhtar Selahattin Duman (65) yaşamını yitirdi.

Yem karma makinesine düşen muhtar feci şekilde can verdi!

Olay, Bergama'nın kırsal Fevzipaşa Mahallesi Değirmen Yolu mevkiindeki Fikret Gülüsev'e ait çiftlikte meydana geldi. Bergama'nın Atatürk Mahallesi Muhtarı Selahattin Duman, dün saat 18.00 sırasında çalıştığı çiftlikteki büyükbaş hayvanlar için yem hazırlamaya başladı. Duman, karma makinesine yem boşalmak isterken çuvalı kaptırdı. Panikle çuvalı almak isteyen Duman dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Olayı fark eden diğer çalışanlar hemen yem karma makinesini durdurup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Duman'ın uzun uğraşlar sonucu çıkartılan cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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