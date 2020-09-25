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25.09.2020 - 12:39 | | DHA

Yeni bir ekmek kapısı oldu! Kişi başı bir lira

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesinin zorunlu olmasının ardından, bazı esnaf vitrinlerine 'HES kodu verilir' yazılı ilanlar astı. Esnaf, günde 50-60 kişiye 1 lira karşılığı HES kodu aldıklarını söyledi.

Yeni bir ekmek kapısı oldu! Kişi başı bir lira

Cumhuriyet Mahallesi’nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaf, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı.

Camlarına 'HES kodu verilir' yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilere 1 TL karşılığı yardım etmeye başladı.

GÜNDE 50-60 HES KODU VERİYORUZ'

Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" dedi.

Yeni bir ekmek kapısı oldu Kişi başı bir lira

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