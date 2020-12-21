Avrupa Kontrol Merkezince yayÄ±mlanan raporda, dÃ¼nyayÄ± sarsan koronavirÃ¼sÃ¼n Ä°ngiltere'de mutasyona uÄŸrayarak daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiÄŸi ve etkilerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GeliÅŸmeler Ã¼zerine Ä°ngiltere'de bulaÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle Ä°ngiltere, Danimarka, Hollanda ve GÃ¼ney Afrika'dan TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan uÃ§uÅŸ seferleri geÃ§ici durdurma kararÄ± alÄ±ndÄ±. ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi BiyogÃ¼venlik Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Kaan YÄ±lancÄ±oÄŸlu, koronavirÃ¼steki mutasyonla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"EYLÃœL AYINDAN BERÄ° HERHALDE 12 BÄ°N CÄ°VARINDA MUTASYON VAR"

YÄ±lancÄ±oÄŸlu, "Mutasyon ilk defa olmuyor. EylÃ¼l ayÄ±ndan beri herhalde 12 bin civarÄ±nda mutasyon var. Bunlardan herhalde 4 binden fazlasÄ± da 'spike' denilen, Ã¶nemli dediÄŸimiz proteinde olan. Yani, aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸu ve monoklonal antikorlarÄ±n, ilaÃ§larÄ±n da oluÅŸturulduÄŸu proteinde olanlar. Bu bir RNA virÃ¼sÃ¼ olduÄŸu iÃ§in zaten sÃ¼rekli mutasyon geÃ§irecek bir virÃ¼s. Klinik seyirde nasÄ±l bir etkisi olacak? Bu, ÅŸu anda tamamen sansasyonel bir durum. Ä°nsanlarÄ±n ÅŸu anda heyecanlanmasÄ±na ve korkmasÄ±na gerek yok. Bilim insanlarÄ± Ã¶nlem almak adÄ±na dikkat ediyorlar. Zaten Ä°ngiltere'deÂ bununla ilgili bir grup var ve sÃ¼rekli virÃ¼sÃ¼n mutasyonlarÄ±nÄ± takip ediyor. BirÃ§ok defa virÃ¼ste mutasyonlarÄ± ortaya Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu an gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z mutasyonlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± daha Ã¶nceden de gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Åžimdi yenileri de var sadece. BirkaÃ§ tanesi Ã¶nemli olabilecek, daha Ã¶nce hayvan deneylerinde gÃ¶sterilmiÅŸ mutasyonlarÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve bu biraz heyecan yarattÄ±. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir durum yok. Bu, kliniÄŸe nasÄ±l yansÄ±yacak araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ngiltere'de vakalarÄ±n yÃ¼zde 70 oranÄ±nda artÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Boris Johnson ama bunun Ã§ok farklÄ± nedenleri de olabilir.Â Bu illa mutasyona baÄŸlanacak diye bir durum yok" diye konuÅŸtu.

"HEM HASTALIÄžI GEÃ‡Ä°REN Ä°NSANLAR TEKRAR YAKALANABÄ°LÄ°R MÄ° KAYGISI, HEM DE AÅžI Ã‡ALIÅžMALARINI ETKÄ°LEYEBÄ°LÄ°R MÄ° KAYGISI ORTAYA Ã‡IKABÄ°LÄ°R"

Bu mutasyonlarÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirip deÄŸiÅŸtirmeme ihtimalleri Ã¼zerine ise DoÃ§. Dr. Kaan YÄ±lancÄ±oÄŸlu, "Spike dediÄŸimiz protein Ã¶nemli biliyorsunuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun Ã¼zerine aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. AÅŸÄ±lar onun Ã¼zerine geliÅŸtiriliyor. Ve biz antikorlarÄ±mÄ±zÄ± ona karÅŸÄ± geliÅŸtiriyoruz. VirÃ¼sÃ¼n etkisizleÅŸmesini saÄŸlayan antikorlar onun Ã¼zerine. DolayÄ±sÄ±yla klinik olarak bunda bir etkisi olabilir mi diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, 3 tane mutasyondan bahsediliyor aslÄ±nda. Bir tanesi daha Ã¶nce hayvan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸ, ACE2'yi daha iyi baÄŸlayabildiÄŸi ve daha bulaÅŸÄ±cÄ± olabildiÄŸine dair hayvanlarda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ã§alÄ±ÅŸma var.Â Bir baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸma, daha Ã¶nce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±rabileceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi iÃ§in bir heyecan oldu orada.Â Bir Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mutasyonu da var, en Ã§ok konuÅŸulan silinme mutasyonu. O mutasyonda da spike proteinin ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir bÃ¶lgesi var. Ã–nemli bir bÃ¶lgesi. Oraya yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in ve daha Ã¶nce monoklonal tedavi yani antikor tedavisi alan insanlarda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. DolayÄ±sÄ±yla, 'Acaba antikordan kaÃ§abiliyor mu? KaÃ§abilmesini saÄŸlayacak bir mutasyon mu?' diye yine endiÅŸeye neden oldu. O zaman hem hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§iren insanlar tekrar yakalanabilir mi kaygÄ±sÄ± hem de aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± etkileyebilir mi kaygÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±kabilir. Ama insan immÃ¼n sistemi, virÃ¼sÃ¼n tek bir tarafÄ±na antikor Ã¼retmiyor. BirÃ§ok bÃ¶lgeye farklÄ± antikor Ã¼retiyoruz ki, garanti olarak yakalayabilelim. KaÃ§Ä±rmayalÄ±m o virÃ¼sÃ¼ diye. Olabilecek kÃ¼Ã§Ã¼k bir mutasyon ile baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimiz ÅŸaÅŸÄ±rmayacak" dedi.

"BU MUTASYON Ã‡OKTAN DÃœNYANIN Ã‡EÅžÄ°TLÄ° BÃ–LGELERÄ°NE YAYILMIÅžTIR"

"Bu 3 mutasyon bizi korkutuyor ama bir mutasyon daha var, ilginÃ§ olan. Bir stop kolonu" diyenÂ Kaan YÄ±lancÄ±oÄŸlu,"Bu bÃ¶lge virÃ¼sÃ¼n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± kandÄ±rabilmesi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± bir yer ama burada bir mutasyon geÃ§irmiÅŸ. Bu virÃ¼sÃ¼n aleyhine bir mutasyon. Daha Ã¶nce Singapur'da da bÃ¶yle bir mutasyon oldu. 300 kadar bÃ¶lge silinmiÅŸti ve silinme sonucunca virÃ¼s ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±. Yani bu virÃ¼sÃ¼n aleyhine. "BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kandÄ±rabilir mi? Bu da bizim lehimize bir mutasyon olabilir. Her ne kadar felaket senaryolarÄ± olsa da, lehimize olabilecek bir mutasyon da buralarda oluyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MutasyonlarÄ±n takip edilmesi gerektiÄŸini vurgulayan YÄ±lancÄ±oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KliniÄŸe yansÄ±yÄ±p yansÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸ gruplarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸip deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini ya da hastalÄ±ÄŸÄ±n daha aÄŸÄ±r seyredip seyretmeyeceÄŸini, aÅŸÄ±yÄ± etkileyip etkilemeyeceÄŸini bu klinik Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¶sterecek. O sebepten, heyecan yapacak bir durum yok. Ä°nsanlar bunu 'DÃ¼n fark ettik, bugÃ¼n Ã¶nlem alÄ±yoruz, yarÄ±n Ã¶nleyeceÄŸiz' gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir. Ã–yle bir durum yok. Bu mutasyonlar zaten KasÄ±m ayÄ±nda muhtemelen gÃ¶sterilmiÅŸti. AralÄ±k ayÄ±nda artÄ±ÅŸa geÃ§ti ve sonunda da bu noktaya geldi. Yani Ã§ok Ã¶nceden var olan bir mutasyondu bu.Â Londra'yÄ± izole etmenin falan Ã§ok iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§oktan dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine yayÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu muhtemel bir mutasyon. Ama diÄŸer Ã¼lkelerde Ä°ngiltere'deki kadar gÃ¼nÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne mutasyonlar Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±p araÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bilmiyoruz"

"AÅžILAR MUHTEMELEN Ã‡ALIÅžACAK, EN KÃ–TÃœ Ä°HTÄ°MALLE ETKÄ°NLÄ°KLERÄ° BÄ°RAZ DÃœÅžEBÄ°LÄ°R"Â Â Â

AÅŸÄ±larÄ±n muhtemelen Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n ve en kÃ¶tÃ¼ ihtimalle etkinliklerinin dÃ¼ÅŸebileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen DoÃ§. Dr. Kaan YÄ±lancÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â "Bir kere yeni bir virÃ¼s ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya deÄŸiliz. Kovid-19 yine Kovid-19. Kovid-20 gelmedi. AÅŸÄ±lar muhtemelen Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r. Yine immÃ¼n sistem, antikorlar buna karÅŸÄ±lÄ±k verecektir. En kÃ¶tÃ¼ ihtimalle, etkinlikler biraz dÃ¼ÅŸebilir. AÅŸÄ±yÄ± tamamen etkisizleÅŸtirmek iÃ§in birÃ§ok mutasyonun birikmesi gerekir Ã§Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok protein yapÄ±nÄ±n mutasyona uÄŸramasÄ± gerekir. Ve bu birikme sonucunda aÅŸÄ±dan kaÃ§abilir ama bu yÄ±llar alacak bir durumdur. O zamana kadar pandeminin biteceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bitmese dahi o zamana kadar yeni bir aÅŸÄ± geliÅŸtirilebilir. DÃ¼n merak ettim veÂ sekanslarÄ± toplayÄ±p analiz yapmak istedim. Bizde bu mutasyonlar var mÄ± ve ne seviyede gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor gibi"

"TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° DURUMU GÃ–RMEK Ä°Ã‡Ä°N YENÄ° ANALÄ°ZLER YAPILMALI"

TÃ¼rkiye'de virÃ¼sÃ¼n mutasyona uÄŸrayÄ±p uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± ile ilgili ise YÄ±lancÄ±oÄŸlu, "Biz en son sekansÄ±mÄ±zÄ± sisteme AÄŸustos ayÄ±nda yÃ¼klemiÅŸiz, ama AÄŸustos'tan sonraki durumu bilemiyoruz. AÄŸustos ayÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¶yle bir mutasyon yok. Åžu anda ne seviyede olduÄŸumuzu sÃ¶ylemek iÃ§in yeni analizlerin yapÄ±lmasÄ±, virÃ¼slerin hastalardan izole edilmesi, tahlil edilmesi ve incelenmesi lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

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