Yeni hayat! Normalleşme dönemi başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkiledi. Pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında 2.5 aydır süren kısıtlamalar virüsün etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle kaldırılıyor. Eski hayatımıza dönüş, ‘Yeni Normal’ diye tabir edilen dönemle bugün itibariyle başlıyor. Ancak virüs tamamen yok olana kadar önlemlerle yaşamayı sürdüreceğiz. İşte bugün itibariyle hayatımızda yaşanacak değişiklikler:

Seyahat yasağı kalktı

- 15 şehir için getirilen seyahat kısıtlaması son buluyor.

- Restoran, lokanta, kafe, kıraathane, pastane, çay bahçeleri açılacak. Eğlence ve nargile mekanları kapsam dışında olacak.

- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, 24.00’e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak.

- Halı sahalar, tenis kortları da faaliyete geçiyor.

- Plajlar, müzeler, milli park ve bahçeler, belirli kurallar çerçevesinde faaliyete geçiyor.

- Sokağa çıkma yasağına tabi olan çocuk ve gençler; aile büyükleriyle birlikte kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, seyahat edebilecek.

- Kreşler ve gündüz bakım evleri açılıyor.

- Hayvan satış yerleri bugün, hipodromlar ise 10 Haziran’dan itibaren faaliyete geçecek.

Kamuda tam mesai

- İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, normal mesaiye başlıyor.

- Eczanelerin açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

- Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

- Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

Konserlere devam

- Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

- Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de tekrar hizmet vermeye başlayacak.

- İstinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri başlayacak. Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşifler ise 16 Haziran’da başlayacak.

- Cezaevlerinde kapalı görüşler yapılabilecek.

- Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi kurslar ile sürücü kursları da tekrar açılıyor.

Gençlere 2 gün izin

- 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indi. 18 yaş altının tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

- 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. 65 yaş üstü vatandaşlar pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

RESTORANDA MASKE VE MESAFE ŞARTI

Sağlık Bakanlığı, ‘Yeni Normal’ dönemde yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik rehber hazırladı.

“Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler” başlıklı rehberde şunlar kaydedildi:

- İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı.

- Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalı.

- Kovid-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalı.

- Valeler tarafından maske ve eldiven kullanılacak, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenecek.

- Maskesiz müşteriler içeri alınmayacak. Misafirler yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takacak ve asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılacak.

- Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.

- Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmamalı.

- Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalı. Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalı.

- Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalı. - ANKARA Milliyet

HAVADA, KARADA, DENİZDE SEYAHAT BAŞLIYOR





Normalleşme süreciyle birlikte hava, kara ve deniz ulaşımı yeniden başlıyor. Türk Hava Yolları iç hat seferlerine başlıyor. THY, ilk uçuşunu bugün saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak. Kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için uçak içindeki ikramlar kutu içinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak. Çay ve kahve servisi yapılmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray’ın seferlerinin azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürüldüğünü, 28 Mayıs’ta seferlerine yeniden başlayan YHT’lerden sonra Marmaray ve Başkentray’da da normalleşme programının uygulanacağını açıkladı. Karaismailoğlu ayrıca, sağlık çalışanlarının 3 ay daha Marmaray ve Başkentray’dan ücretsiz yararlanmaya devam edeceklerini söyledi. İstanbul’da Valilik genelgesi gereği, metrobüs, metro, otobüs gibi tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 kuralına uyulmaya devam edilecek. İBB de bu kararları uygulamayı sürdüreceğini duyurdu. Deniz ulaşımında da turistik amaçlı ve gezinti gemileri dahil tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başlıyor.- İSTANBUL Milliyet, AA

‘KISA SÜREDE ESKİYE DÖNERİZ’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarın salgın sürecinden normalleşme sürecine kademeli geçişi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini anlatan Pekcan, bugünden itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Pekcan, “Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle, vatandaşlarımızın da rutin tüketim alışkanlıklarına geri dönmesiyle, esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

DOĞAYLA BULUŞMA ZAMANI





Koronavirüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan mesire alanları, normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belirlenen kurallar çerçevesinde Türkiye genelindeki bin 538 mesire yerini açacaklarını belirtti. Karacabey, “İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek” dedi. l ANKARA DHA