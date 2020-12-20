Yeni mutasyon için Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Covid-19 hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz. 4⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) December 20, 2020

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.