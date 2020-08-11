Yer: Ankara! GÃ¶zleri ve aÄŸzÄ± baÄŸlÄ± bulundu

Ankara AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esi HacÄ± Bayram Mahallesi'nde yaÅŸayan Afganistan uyruklu Muhammed Rahmani, polise, ev arkadaÅŸÄ± H.M.'nin, 15 Temmuz'dan itibaren kayÄ±p olduÄŸunu bildrerek, kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.

Rahmani, 1 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ de polise,Â H.M.'nin kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 bin dolar fidye istendiÄŸini, Afganistan'da yaÅŸayan ailesine oÄŸullarÄ±na ait fotoÄŸraf ve video gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi.



Hemen harekete geÃ§en gasp bÃ¼ro amirliÄŸi ekipleri, H.M.'nin en son Afganistan uyruklu Z.S. tarafÄ±ndan telefonla aranÄ±p, iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.Â Z.S., GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esinde yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheli ifadesinde, H.M.'yi, Mamak ilÃ§esinde bir apartman dairesinde tuttuÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Belirlenen adrese operasyon dÃ¼zenleyen polis ekipleri, H.M.'yi, el ve ayaklarÄ± ile aÄŸzÄ± ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± ÅŸekilde buldu. H.M. kurtarÄ±lÄ±rken, adliyeye sevk edilen Z.S., tutuklandÄ±.