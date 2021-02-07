Yer: Diyarbakır... Silahla vurulup kefenlenmiş halde bulundu

Kefenlenmiş ceset Hasırlı Mahallesindeki mescidin yakınındaki onarım alanından çıktı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, Savcılıktan alınan özel izinle kazı çalışması yaptı. Kafasında bir mermi girişi olan cesedin 1.60 boylarında olduğu belirlendi.

TERÖRİSTLERİN DNA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN ÇALIŞILACAK

Kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cesetle ilgili Sur'da kaybolan veya öldürülüp cesedi bulunamayan teröristlerin ailelerinden alınan kan örnekleriyle DNA testi karşılaştırması yapılacağı öğrenildi.

BAZI TERÖRİSTLER BAHÇELERE BİLE GÖMÜLÜYORDU

Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; Sur'da yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan teröristler ifadelerinde, kaçmak isteyip de yakalanan bazı teröristlerin infaz edilerek buradaki evlerin, okulların ve camilerin bahçelerine gömüldüklerini, bazılarının da güvenlik güçlerinin eline geçmemesi için benzin dökülerek yakıldıklarını itiraf etmişlerdi.

ÇOK AŞAMALI SORUŞTURMA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan iskeletle ilgili ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.