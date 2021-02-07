Yer: Diyarbakır... Silahla vurulup kefenlenmiş halde bulundu
Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Sur İlçesinde 2015 yılında sözde özerlik ilan edip çukur ve hendekler kazarak tarihi dokuyu talan eden teröristlerin bulunduğu Hasırlı Mahallesindeki restorasyon çalışmaları sırasında kafatasında tek mermi girişi bulunan bir insan iskeleti bulundu. Bulunan iskeletin üzerinde yapılan incelemelerden edinilen son dakika bilgisine göre maktulün kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kefenlenmiş ceset Hasırlı Mahallesindeki mescidin yakınındaki onarım alanından çıktı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, Savcılıktan alınan özel izinle kazı çalışması yaptı. Kafasında bir mermi girişi olan cesedin 1.60 boylarında olduğu belirlendi.
TERÖRİSTLERİN DNA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN ÇALIŞILACAK
Kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cesetle ilgili Sur'da kaybolan veya öldürülüp cesedi bulunamayan teröristlerin ailelerinden alınan kan örnekleriyle DNA testi karşılaştırması yapılacağı öğrenildi.
BAZI TERÖRİSTLER BAHÇELERE BİLE GÖMÜLÜYORDU
Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; Sur'da yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan teröristler ifadelerinde, kaçmak isteyip de yakalanan bazı teröristlerin infaz edilerek buradaki evlerin, okulların ve camilerin bahçelerine gömüldüklerini, bazılarının da güvenlik güçlerinin eline geçmemesi için benzin dökülerek yakıldıklarını itiraf etmişlerdi.
ÇOK AŞAMALI SORUŞTURMA
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan iskeletle ilgili ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.